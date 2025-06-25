Manisa'da Firari Hapis Cezalı Yakalandı: Uyuşturucu Ele Geçirildi

Manisa'da Firari Hapis Cezalı Yakalandı: Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 34 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası bulunan A.B. yakalandı. Yapılan baskında kokain ve sentetik uyuşturucular ile beraber, büyük miktarda para ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan 34 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.B'nin (20) Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, A.B. ile kardeşi A.S.B'ye (25) ait araçlarda arama yaptı. Aramada 53 gram kokain, 113 sentetik ecza, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 500 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.B. cezaevine gönderildi, A.S.B. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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