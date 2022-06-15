Manisa'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giymiş eski yüzbaşı yakalandı - Haberler

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Manisa'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giymiş eski yüzbaşı yakalandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giymiş eski yüzbaşı yakalandı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski yüzbaşı, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski yüzbaşı, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, eski yüzbaşı M.T. (38) jandarma ekiplerince yakalandı.

M.T'nin FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Firari hükümlü M.T, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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