Manisa'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giymiş eski yüzbaşı yakalandı Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski yüzbaşı, yakalanarak cezaevine gönderildi. Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski yüzbaşı, yakalanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, eski yüzbaşı M.T. (38) jandarma ekiplerince yakalandı. M.T'nin FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi. Firari hükümlü M.T, işlemin ardından cezaevine gönderildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Jandarma Manisa Güncel Haberler

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