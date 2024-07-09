Manisa'da FETÖ/PDY Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

MANİSA merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasının deşifresi ve silahlı terör örgütünün finansmanının engellenmesine yönelik örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Manisa merkezli, Bursa ve İzmir illerinde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler S.Ö., F.Ç., N.İ., E.Ç., G.S., E.S., S.A., F.Y.T. ve M.K.S. yakalandı. Şüpheliler üzerinde zarflar içerisinde dağıtılmaya hazır halde toplam 3 bin 300 ABD doları, 48 bin TL, 5 çeyrek altın, 1 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.