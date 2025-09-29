Manisa'da Feci Kaza: 1'i Çocuk 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ankara- İzmir kara yolunun Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Mert Gülderen (41) idaresindeki 45 AVV 432 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın'ın (6) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralananlar Elanur Uzunaltın (4) ile pikap sürücüsü Mert Gülderen, yolcular Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Elanur Uzunaltın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde karşı şeride geçmesi ve pikapla çarpıştıktan sonra alev alması yer aldı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, helallik alınması için Yunusemre ilçesindeki evlerine getirildi.

Yaşamını yitiren baba Hamza Uzunaltın, eşi Elif Büşra Uzunaltın ve oğlu Kemal Uzunaltın'ın cenazeleri Ali Ağa Camisi'nden, Abdullah Mavzer'in cenazesi Hacı Nusret Camisi'nden, Tuğçe Karakayış'ın cenazesi ise Hatuniye Camisi'nden ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.