Manisa'da fabrikanın hamur havuzundaki gazdan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, bir fabrikanın hamur havuzunda yapılan temizlik esnasında gazdan etkilenen 10 işçi, hastanede tedavi altına alındı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, bir fabrikanın hamur havuzunda yapılan temizlik esnasında gazdan etkilenen 10 işçi, hastanede tedavi altına alındı. Mütevelli Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinin enerji santrali bölümünde bulunan "hamur havuzu" şeklinde tasarlanan su kuyusunda temizlik yapan Sami Yıldırım (42), burada oluşan gazdan etkilendi. Durumu gören mesai arkadaşları Yıldırım'a müdahale etmek için kuyuya inince onlar da fenalaştı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma AFAD ve sağlık ekibi gönderildi. Gazdan etkilendiği belirlenen 10 işçi, Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetine koruyan Sami Yıldırım, ilk müdahalesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesine sevk edildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Sami Yıldırım Saruhanlı Manisa Güncel Haberler

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