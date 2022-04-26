Manisa'da fabrikanın atık su havuzunda çalışan işçilerden 1'i boğuldu, 4'ü kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da fabrikanın atık su havuzunda çalışan işçilerden 1'i boğuldu, 4'ü kurtarıldı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da fabrikanın atık su havuzunda çalışan işçilerden 1'i boğuldu, 4'ü kurtarıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir fabrikadaki atık su havuzunda temizlik çalışması sırasında meydana gelen kazada 1 işçi öldü, atık suda boğulma tehlikesi geçiren 4 işçi kurtarıldı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir fabrikadaki atık su havuzunda temizlik çalışması sırasında meydana gelen kazada 1 işçi öldü, atık suda boğulma tehlikesi geçiren 4 işçi kurtarıldı.

Süleymanlı Mahallesi'nde bulunan Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın atık su havuzunun temizliğinde çalışan 5 işçi, havuz duvarının yıkılması sonucu boşalan atık suyun içinde kaldı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İşçilerden A.S. (37), M.A. (25), M.T. (35) ve S.A. (29) atık sudan çıkarılarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden C.A'nın (42) ise cansız bedenine ulaşıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın işletme sorumlusu K.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tedavilerine başlanan işçilerin, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Akhisar, Manisa, işçi, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title