Manisa'da Fabrikada Kimyasal Madde Etkisi: 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'daki bir havlupan fabrikasında, üretim sırasında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi baygınlık geçirdi. AFAD ekipleri gaz ölçümü yaparak fabrikanın ilgili bölümünü boşalttı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'da havlupan üretimi yapılan bir fabrikada üretim sırasında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Fabrikaya gelen AFAD ekiplerinin yaptığı gaz ölçümü sonrasında güvenlik gerekçesiyle ilgili bölüm boşaltıldı.

Olay, saat 15.20 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir havlupan fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, üretim hattında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi baygınlık geçirdi. Durumu fark eden diğer çalışanlar, arkadaşlarını dışarı çıkardı. Kendileri de fabrikanın bahçesine çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri fabrika bahçesinde yapılan 3 işçi, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

GAZ ÖLÇÜMÜ SONRÜSONDÜ İLGİLİ BÖLÜM BOŞALTILDI

Bu arada AFAD ekipleri de fabrikaya gelerek gaz ölçümü gerçekleştirdi. Ölçüm sonrası fabrikanın ilgili bölümleri güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.