Manisa'da Fabrika İşçilerini Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüste motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüsün sürücüsü, yol kenarına çekerek 35 yolcuyu tahliye etti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan R.K. idaresindeki 45 J 1977 plakalı otobüs Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başladı.
Durumu fark eden işçilerin bildirmesiyle sürücü R.K. otobüsü yol kenarına çekti, araçtaki 35 yolcuyu tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın dolayısıyla caddedeki trafik bir süre aksadı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel