Manisa'da fabrika çukurunda göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Manisa'da bir fabrikanın kanalizasyon hattı için açılan çukurda göçük yaşanması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın kanalizasyon hattının yapımı için açılan çukurda göçük yaşandı.

İşçilerden Selim Çankaya'nın (41) göçük altında kaldığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan Çankaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.