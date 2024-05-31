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Manisa'da fabrika çukurunda göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

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Manisa'da Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın kanalizasyon hattı için açılan çukurda göçük yaşandı. İşçilerden Selim Çankaya göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Manisa'da bir fabrikanın kanalizasyon hattı için açılan çukurda göçük yaşanması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın kanalizasyon hattının yapımı için açılan çukurda göçük yaşandı.

İşçilerden Selim Çankaya'nın (41) göçük altında kaldığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan Çankaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Çankaya Salihli Manisa Yaşam Güncel Haberler

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