Manisa'da evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı Güncel Haberler Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ikametinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ikametinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen N.K'nin (46) Ayni Ali Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Adresteki aramada 2 gram esrar, 1,20 gram metamfetamin, 4 sentetik hap bulundu. N.K. (46) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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