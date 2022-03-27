Manisa'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti
AA - Serkan Özcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 52 yaşındaki O.Ç. öğle saatlerinde tarlasında zeytin ağaçlarına ilaçlama yaptıktan sonra evine geçti.
O.Ç'nin evinde bir süre sonra fenalaşması üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, O.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipler tarafından hastaneye götürülen O.Ç'nin hayatını kaybetmesine ilişkin Akhisar nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.
AA / Serkan Özcan - Güncel