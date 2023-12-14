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Manisa'da Evden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evden çaldığı banka kartıyla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evden çaldığı banka kartıyla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, A.T'nin evinden çalınan banka kartıyla alışveriş yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Alışveriş yapılan mağazaların güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınla 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen banka kartı ve çalınan diğer eşyalar ev sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin A.T'nin bağ evinden çaldıkları banka kartıyla yaklaşık 24 bin liralık temassız harcama yaptıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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