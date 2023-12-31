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Manisa'da Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Caferbey Mahallesi'nde ikamet eden G.D.(30) evindeki bazı eşyaların çalındığı ihbarıyla jandarmaya başvurdu. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma, hırsızlık şüphelisinin H.K. (33) olduğunu belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Caferbey Mahallesi'nde ikamet eden G.D.(30) evindeki bazı eşyaların çalındığı ihbarıyla jandarmaya başvurdu.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma, hırsızlık şüphelisinin H.K. (33) olduğunu belirledi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Salihli Manisa Tutuklama Güvenlik Hırsızlık Adliye Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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