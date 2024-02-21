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Manisa'da Ev Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheliler, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı ikametten hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin M.A.U. (31) ile S.S. (30) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Salihli Manisa Güvenlik Hırsızlık Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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