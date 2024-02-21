Manisa'da Ev Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı ikametten hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin M.A.U. (31) ile S.S. (30) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.