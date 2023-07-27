Manisa'da Erkenci Üzüm Hasadı Başladı

MANİSA'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkenci tür olan 'superior seedless'te hasat başladı. Hasat edilen ilk üzümler TIR'lara yüklenerek Rusya ve Avrupa ülkelerine gönderildi.Alaşehir'in kırsal Belenyaka Mahallesi'ndeki Sadık Tosun'a ait bağda, dün, sezonunun ilk erken üzüm kesimi yapıldı. Superior seedless türü üzümlerin Sultaniye cinsine göre 15 gün erken hasat edildiğini belirten Tosun, Superior seedless üzümün bakımı ve giderleri yüksek. Ancak, erkenci ve turfanda olması nedeniyle fiyatı diğer üzümlere göre daha iyi. Bu nedenle emeğimizin karşılığını alabiliyoruz dedi.Hasat edilen üzümler kamyonlarla işlenmek ve ihracata hazırlanmak için işletmeye götürüldü. Ayıklanıp, kasalara konulan üzümler, ihraç edilmek üzere TIR'lara yüklendi. Alaşehir Gümrüğünden ilk TIR, bugün Rusya'ya gitmek üzere arkasından el sallanarak, törenle uğurlandı.

Törende konuşan Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, 2023 yılı ilk erkenci Superior seedless cinsi üzümün çıkış izni verildi. Bugünden itibaren bu üzümün ihracatına başladık . Geçen yıl 10 bin ton civarında olan erkence üzümün rekoltesinin bu yıl da aynı olmasını bekliyoruz. Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden geçen yıl 350 bin ton yaş sebze, meyve ve tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Net olarak 600 milyon dolar gelir elde edildi. Geçen yıl 186 bin ton yaş üzüm üretimi yapıldı, bu sene de bu rakama ulaşmaya çalışacağız. Aşırı yağışlardan dolayı üzümün kalitesinde ve rekoltesinde düşüşler olacaktır. Türkiye yaş üzüm yetiştiriciliğinde dünyadaki ilk 5 ülkeden birisiydi. Bugün bu rakam 14'e çıkmıştır. Rekabet şansımız gün geçtikçe zorlaşıyor. Üreticilerimizin daha kaliteli daha iyi ürün yetiştirmesi gerekmektedir. Bu sıcak hava şartları nedeniyle üreticilerimiz mağdur oldu. Girdi maliyetleri de arttı. O nedenle devletimizden taban fiyat ve yaş üzüm fiyatlarında destek bekliyoruz. Geçen yıl, dünyaca ünlü Sultaniye üzümü başta olmak üzere, diğer sofralık üzüm çeşitleri ile nar, şeftali, kiraz, kayısı ve incir gibi toplam 76 kalem ürün ihracatından, 79 değişik ülkeye ihracat yapıldı dedi.(DHA)