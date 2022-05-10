Manisa'da engellilerin araçlarına reflektif bant yapıştırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da engellilerin araçlarına reflektif bant yapıştırıldı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da engellilerin araçlarına reflektif bant yapıştırıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekiplerince, engelli vatandaşların araçlarına trafikte görünürlüklerini artırmak amacıyla reflektif bant yapıştırıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekiplerince, engelli vatandaşların araçlarına trafikte görünürlüklerini artırmak amacıyla reflektif bant yapıştırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalle muhtarlarıyla irtibata geçerek engelli vatandaşların yaşadığı evlere gitti.

Ekiplerce, mahallelerde yaşayan 20 engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ve akülü araçlarına, kara yolunda görünürlüklerini arttırmak ve diğer sürücüler tarafından fark edilmesini sağlamak amacıyla reflektif bant yapıştırıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Engelli, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title