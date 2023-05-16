Manisa'da engelliler temsili askerlik yaptı

Manisa İl Jandarma Komutanlığında temsili askerlik yapan engelliler, yemin ederek terhis oldu.

İl Jandarma Komutanlığında 1 günlük askerlik eğitimi alan 15 engelli için yemin töreni düzenlendi.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 engelli jandarma er, Türk bayrağı üzerine ant içti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, engelli askerlere künyeleri ve terhis belgelerini teslim etti.

Aileler gururlu

Tören geçişinin ardından çocuklarıyla buluşan aileler, duygusal anlar yaşadı.

Engelli askerlerden 24 yaşındaki Enes Sevinç'in babası Zekeriya Sevinç, yetkililere teşekkür etti.

Sevinç, oğlunu asker kıyafetiyle gördüğü için büyük mutluluk yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Oğluma 1 günlük de olsa askerlik nasip oldu. Manisa İl Jandarma Komutanlığına ve Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı personeline ayrıca teşekkür ediyorum. Çok duyguluyuz. 1 gün de olsa bu üniforma ile görmek istiyorduk. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Biz de bu vatana bir asker yetiştirmiş olduk."

Anne Melike Sevinç de duygularının tarifi olmadığını belirterek, "Çok duygulandım. Çok istiyordum onu asker kıyafeti içinde görmeyi. Böyle bir özel çocuğun annesi olmaktan da gurur duyuyorum." diye konuştu.

Yemin eden engellilerden İbrahim Gönlüaçık'ın babası İsmail Gönlüaçık da "Bu duyguyu yaşamak çok güzel. Oğlumla askerliğimizi yaptık. Bunu sağlayan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.