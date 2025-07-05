Manisa'da Emlak Ofisinde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir emlak ofisinde alacak verecek tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir emlak ofisinde 1 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde 1 Temmuz'da gerçekleşen olayın ardından gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde 1 Temmuz'da iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu 4 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Yiğit Burdur kurtarılamamıştı.
Polis, 12 şüpheliyi gözaltına almıştı.