Manisa'da Emlak Ofisinde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa'da Emlak Ofisinde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir emlak ofisinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, alacak tahsili nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşti. Polis, olaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde, iki grup arasında alacak tahsili nedeniyle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan Yiğit B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaya karıştığı öne sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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