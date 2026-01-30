Manisa'da şarj istasyonunda elektrikli otomobil yandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, şarj edildiği sırada yanmaya başlayan elektrikli otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir şarj istasyonunda, şarj işlemi devam eden elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle şarj sisteminde meydana gelen kısa devreden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.