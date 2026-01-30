Haberler

Manisa'da şarj istasyonunda elektrikli otomobil yandı

Güncelleme:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, şarj edilirken yangın çıkan elektrikli otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının yağışlar nedeniyle şarj sisteminde oluşan kısa devreden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, şarj edildiği sırada yanmaya başlayan elektrikli otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir şarj istasyonunda, şarj işlemi devam eden elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle şarj sisteminde meydana gelen kısa devreden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
