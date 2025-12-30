Haberler

Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü, kaza kamerada

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Kadir Karapençe (68), hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Demirci Kavşağı'nda meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne seyir halinde olan M.Ç.'nin kullandığı 45 KA 9163 plakalı otomobil ile kavşakta Kadir Karapençe idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşen Karapençe, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karapençe, bugün hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ, (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
