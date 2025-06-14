Manisa'da Elektrik Kazası Soruşturması Devam Ediyor

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA KAPSAMLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan; havuz enerji odasının inşasını gerçekleştiren, motor-elektrik aksamının montajını ve tamirini yapan 3 şüpheli, çıkarıldıkları Manisa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamına şimdiye kadar; 2 kişinin müşteki sıfatıyla, 20 kişinin bilgi amaçlı, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla olmak üzere toplam 28 kişinin ifadesi alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.