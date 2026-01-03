Manisa'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki Samet Ulutaş (31) ile oğlu Necip Ulutaş (6) hayatını kaybetti, sürücü anne Ümmü Gül Ulutaş (26) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. Ümmü Gül Ulutaş'ın kontrolünü yitirdiği 45 AKG 328 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki baba Samet Ulutaş öldü. Yaralanan oğlu Necip Ulutaş da kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül Ulutaş ise Sarıgöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.