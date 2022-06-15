Manisa'da elektrik direği ve kablo çalan 2 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da elektrik direği ve kablo çalan 2 kişi yakalandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da elektrik direği ve kablo çalan 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde elektrik direği ile elektrik panosuna bağlı bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde elektrik direği ile elektrik panosuna bağlı bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı.

Manisa- Akhisar kara yolu Gökçeköy kavşağında elektrik direği ve elektrik panosuna bağlı bakır kablo çalındığını görenler jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin bir araçla olay yerinden gittiklerini tespit etti. Ekipler, V.E. (22) ve Ş.A'yı (45) kaçmaya çalıştıkları araçla yakalayıp gözaltına aldı.

İki şüphelinin de daha önce farklı suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Münir Karaloğlu Saruhanlı Akhisar Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title