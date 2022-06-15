Manisa'da elektrik direği ve kablo çalan 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde elektrik direği ile elektrik panosuna bağlı bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı.

Manisa- Akhisar kara yolu Gökçeköy kavşağında elektrik direği ve elektrik panosuna bağlı bakır kablo çalındığını görenler jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin bir araçla olay yerinden gittiklerini tespit etti. Ekipler, V.E. (22) ve Ş.A'yı (45) kaçmaya çalıştıkları araçla yakalayıp gözaltına aldı.

İki şüphelinin de daha önce farklı suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.