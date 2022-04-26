Son dakika haber | Manisa'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
AA - Kamil Altıparmak - Güncel
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Son dakika haberi: Manisa'nın Kula ilçesinde, çalıştığı tarlada elektrik kablosunu tamir etmek isterken akıma kapılan 62 yaşındaki Yunus Koral, hayatını kaybetti.
Manisa'nın Kula ilçesinde, çalıştığı tarlada elektrik kablosunu tamir etmek isterken akıma kapılan 62 yaşındaki Yunus Koral, hayatını kaybetti.
Başıbüyük Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Yunus Koral'ı su motoru yanında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekibi Koral'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Koral'ın su motorunun elektrik kablosunu tamir etmek isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
AA / Kamil Altıparmak - Güncel