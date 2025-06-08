Manisa'da Elektrik Akımına Kapılan Belediye Başkanı İçin Soruşturma Başlatıldı

Manisa'da Elektrik Akımına Kapılan Belediye Başkanı İçin Soruşturma Başlatıldı
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Adalet Bakanı Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in havuzda yaşanan elektrik arızası sonucu yaralanmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmada toplam 12 kişinin ifadeleri alınacak.

Adalet Bakanı Tunç: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

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Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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