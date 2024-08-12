Manisa'da Elektrik Akımına Kapılan Adam Hayatını Kaybetti

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Selendi'nin kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kakız, elektrik direğinden evine gelen elektrik hattı kablolarını düzeltmek isterken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Mehmet Kakız, kurtarılamadı. Kakız'ın hastaneye gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Kakız'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel