Alaşehir'de Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu, Bir Polis Yaralandı

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 34 yaşındaki polis memuru Ali Barut şehit oldu, 24 yaşındaki polis memuru Hatice Ünal ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru Hastaneye kaldırılırken, Manisa Valiliği kazaya dair açıklama yaptı ve şehit polisin anısına rahmet diledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçtaki polis memuru Ali Barut'un (34) olay yerinde şehit olduğunu belirledi.

Ağır yaralı halde Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Ünal, buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Saat 7.30 sıralarında Alaşehir ilçemizde meydana gelen kazada Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli bir polis memurumuz şehit olmuş, bir polis memurumuz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı polis memurumuza acil şifalar dileriz."

