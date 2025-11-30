Haberler

Manisa'da ekip aracının tıra çarpması sonucu şehit olan polisin cenazesi Çankırı'da toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hatice Ünal, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hatice Ünal, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından şehit Ünal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kavak Mahallesi'ne getirildi.

Burada öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, şehit Ünal'ın öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Ünal'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehit Ünal'ın yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Fırat Taşolar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Ünal'ın, İbrahim ve Şerife çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olduğu, 9 Eylül 2024'te Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi.

Kaza

Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, 15 Kasım'da Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarpmış, kazada araçtaki polis memuru Ali Barut (34) olay yerinde şehit olmuş, ağır yaralanan Ünal hastaneye kaldırılmıştı. Ünal da tedavi gördüğü hastanede dün şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.