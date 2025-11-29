Haberler

Manisa'da ekip aracının tıra çarpması sonucu yaralanan polis hastanede şehit oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal, hastanede şehit oldu.

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Ünal, buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Ünal, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören

Şehit polis memuru Hatice Ünal için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törende, şehit Ünal'ın öz geçmişi okundu, dualar edildi.

Törene, Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehidin ailesi, meslektaşları ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Şehit polis memurunun cenazesi, törenin ardından memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

Hatice Ünal'ın cenazesinin, Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza

Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, 15 Kasım'da Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarpmış, kazada araçtaki polis memuru Ali Barut (34) olay yerinde şehit olmuş, ağır yaralanan Ünal hastaneye kaldırılmıştı.

