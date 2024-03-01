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Manisa'da Ehliyetsiz Traktör Sürücüsü Yakalandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan traktörün ehliyetsiz sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan traktörün ehliyetsiz sürücüsü gözaltına alındı.

İlçedeki bir uygulama noktasında polis ekipleri, bir traktörü durdurmak istedi.

Sürücünün durmayarak uzaklaşması üzerine polis ekipleri, traktörü takip etti. Uzun süren ve zaman zaman yol dışına da çıkan kovalamaca sonucu 18 yaşındaki sürücü E.Ç, gözaltına alındı.

Ehliyetinin olmadığı belirlenen E.Ç, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Sürücüye, 44 bin lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleriyle traktör arasındaki kovalamaca anlarını bazı vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Turgutlu Manisa 3.Sayfa Güncel Haberler

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