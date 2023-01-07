Manisa'da düştükleri sondaj kuyusunda hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, düştükleri 60 metrelik sondaj kuyusunun 15 metresinde sıkışıp, hayatını kaybeden Aytuğ Demir (28) ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede eşi ve oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan ve ayakta durmakta güçlük çektiği için tekerlekli sandalyeye oturtulan Yağmur Demir'i (28), yakınları teselli etmeye çalıştı.

Olay, geçen 5 Ocak 2023'te, saat 18.00 sıralarında Salihli ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 84 binanın bulunduğu Gülnar Sitesi'nde meydana geldi. Ailesine ait bir gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu Demir'i sitenin içerisindeki çocuk parkına götürdü. Burada bisikletiyle dolaşan Batu Demir, bir süre sonra bisikletinden indi. Batu'nun yaklaşık 60 metrelik sondaj kuyusuna düştüğünü gören Aytuğ Demir, oğlunun peşinden atladı. Çığlıkları duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılan kamera ile kuyudaki Aytuğ Demir ve oğlu Batu'ya ulaştı. Baba-oğulun yaşadığı belirlendi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir'in cenazeleri aile yakınları tarafından alınarak Salihli'ye getirildi. Baba ve oğlu için, bugün ikindide Hamidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Aytuğ Demir'in eşi Yağmur Demir, babası Mehmet Demir, kayınpederi Metin Onay, babaannesi Figen Demir ve anneannesi Yasemin Onay ve Demir Ailesi'nin diğer yakınları katıldı. Törende, eşi ve oğlunu kaybeden Yağmur Demir ayakta durmakta güçlük çekti. Demir, tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Hayatını kaybeden baba-oğulun gözyaşları içindeki yakınlarını komşuları ve diğer yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazı ardından baba-oğulun cenazeleri Karaağaç Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.