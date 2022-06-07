Manisa'da durdurulan otomobilde 6 bin 706 uyuşturucu hap bulundu - Haberler

Manisa'da durdurulan otomobilde 6 bin 706 uyuşturucu hap bulundu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 6 bin 706 sentetik ecza ele geçirildi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 6 bin 706 sentetik ecza ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri otomobili Şehzadeler ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 6 bin 706 sentetik ecza bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Manisa Güncel Haberler

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