Manisa'da durdurulan otomobilde 6 bin 706 uyuşturucu hap bulundu - Haberler

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Manisa'da durdurulan otomobilde 6 bin 706 uyuşturucu hap bulundu

AA - Serkan Özcan - Güncel
Manisa'da durdurulan otomobilde 6 bin 706 uyuşturucu hap bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 6 bin 706 sentetik ecza ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 6 bin 706 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri otomobili Şehzadeler ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada 6 bin 706 sentetik ecza bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Manisa Güncel Haberler

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