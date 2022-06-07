Manisa'da durdurulan otomobilde 6 bin 706 uyuşturucu hap bulundu - Haberler

Manisa'da durdurulan otomobilde 6 bin 706 uyuşturucu hap bulundu
AA - Serkan Özcan - Güncel
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 6 bin 706 sentetik ecza ele geçirildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 6 bin 706 sentetik ecza ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri otomobili Şehzadeler ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada 6 bin 706 sentetik ecza bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel