Üye Girişi
Haberler

Manisa'da dur ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme:

Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Reşabey Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı karma ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan bir sürücünün geri geri kaçmaya çalışırken başka araca çarparak durduğu kaydedildi.

Açıklamada, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünün görevli trafik polisi tarafından "zor kullanma sınırları aşılarak" etkisiz hale getirildiği ve araçtan indirildiği belirtilerek, "Trafik polisi hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan polisten kaçmaya çalışan 17 yaşındaki sürücü E.E'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Manisa Valiliği Akhisar Güvenlik Trafik Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gençer Baykul kimdir? Türkiye İşçi Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan adayı Gençer Baykul kimdir? Oğuzhan Usta kimdir? Türkiye İşçi Partisi Mersin Bozyazı Belediye Başkan adayı Oğuzhan Usta kimdir? Emrah Karaçay kimdir? Türkiye İşçi Partisi Hatay Samandağ Belediye Başkan adayı Emrah Karaçay kimdir? Seda Elhan kimdir? Türkiye İşçi Partisi Hatay Kırıkhan Belediye Başkan adayı Seda Elhan kimdir? Ali Avcı kimdir? Türkiye İşçi Partisi Hatay İskenderun Belediye Başkan adayı Ali Avcı kimdir? Arda Sarıgün kimdir? Türkiye İşçi Partisi Hatay Hassa Belediye Başkan adayı Arda Sarıgün kimdir? Eşref Karayün kimdir? Türkiye İşçi Partisi Hatay Arsuz Belediye Başkan adayı Eşref Karayün kimdir? Mehmet Güzelyurt kimdir? Türkiye İşçi Partisi Hatay Defne Belediye Başkan adayı Mehmet Güzelyurt kimdir? Ecevit Alkan kimdir? Türkiye İşçi Partisi Hatay Antakya Belediye Başkan adayı Ecevit Alkan kimdir? DEVA Partisi Derbent adayı İbrahim Önder Özlük kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Derbent belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çumra adayı Ebubekir Demiç kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Çumra belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çeltik adayı Soner Durmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Çeltik belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Cihanbeyli adayı Mulla Sarı kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Cihanbeyli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bozkır adayı Emre Özdinç kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Bozkır belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Beyşehir adayı Ali İhsan Karataş kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Beyşehir belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title