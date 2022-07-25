Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında 2 polis aracına çarptı - Haberler

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Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında 2 polis aracına çarptı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında 2 polis aracına çarptı

Manisa'da, uygulama noktasından kaçan kamyonet sürücüsü, kovalamaca sırasında çarptığı 2 polis aracında hasara neden oldu.

Manisa'da, uygulama noktasından kaçan kamyonet sürücüsü, kovalamaca sırasında çarptığı 2 polis aracında hasara neden oldu.

Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Kavşağı'nda uygulama yapan trafik ekipleri, plakası belirtilmeyen kamyoneti durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Takip sırasında çarptığı 2 polis otosunda hasara neden olan sürücüsü kaçtı.

Ekipler, kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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