Manisa'da dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Güzelyurt Mahallesi 5971 Sokak'taki 11 katlı apartmanın 6'ıncı katında bulunan dairede yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, dairede ve apartmanda mahsur kalan 6 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 6 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Klima motorundan çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alınırken hastaneye kaldırılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Yunusemre İtfaiye Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.