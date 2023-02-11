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Manisa'da dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

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Manisa'da dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güzelyurt Mahallesi 5971 Sokak'taki 11 katlı apartmanın 6'ıncı katında bulunan dairede yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, dairede ve apartmanda mahsur kalan 6 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 6 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Klima motorundan çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alınırken hastaneye kaldırılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre İtfaiye Manisa Güncel Haberler

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