Manisa'da Dron Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dron destekli yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 14'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucu 16 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, dün Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gece görüşlü dronlarla destek verilen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 32 bin 930 içimlik bonzai, 12 bin 137 sentetik ecza hap, 23,72 gram esrar, 1,72 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 775 TL, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
