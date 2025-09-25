Manisa'da Devrilen Vinç Operatörü Hastaneye Kaldırıldı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki tırın üzerine devrilen vinçteki operatör, hastaneye kaldırıldı. Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasında, C.H.'nin kullandığı vinç kontrolden çıkarak fabrikanın bitişiğindeki Üngör Çalışır Caddesi'nde park halinde bulunan 45 AE 485 plakalı tırın üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yaralı operatör C.H.'yi ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne götürdü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel