Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haberler

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Engin Acar (31) idaresindeki 45 N 0136 plakalı traktör, Atatürk Mahallesi'ndeki hemzemin geçit yakınında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
AA / Kamil Tekmen - Güncel