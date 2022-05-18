Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haberler

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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Engin Acar (31) idaresindeki 45 N 0136 plakalı traktör, Atatürk Mahallesi'ndeki hemzemin geçit yakınında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Turgutlu, Traktör, Manisa, Güncel, Haberler

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