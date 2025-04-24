İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Karaağaç Mahallesi'nde Emirhan Yiğen'in (18) kullandığı 45 AFL 249 plakalı traktör devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Emirhan Yiğen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Emirhan Yiğen'in Şehit Mustafa Serin İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Yiğen'in cenazesi, Karaağaç Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.