Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Güncel Haberler
Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Hüseyin Akiş'in (66) kullandığı 45 SE 217 plakalı traktör, Çukuroba Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altında kalan Akiş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücünün cenazesi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel