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Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Güncel Haberler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Hasan Kıvrak (61) yönetimindeki 35 E 3559 plakalı traktör, Afşar Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Hasan Kıvrak'ın öldüğünü tespit etti.

Kıvrak'ın cenazesi, Sarıgöl Devlet Hastanesinin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.???????

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Sarıgöl Manisa Afşar Güncel Haberler

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