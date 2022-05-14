Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haberler

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Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Y.A'nın (64) kullandığı traktör, Sarısığırlı Mahallesi'ndeki tarla yolunda devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde devrilen traktörün altında kalan Y.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Saruhanlı, Traktör, Manisa, Güncel, Haberler

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