Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ali Ergin (63) idaresindeki 45 N 3718 plakalı otomobil, Turgutlu-Manisa kara yolu Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü Mehmet Ali Ergin, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.