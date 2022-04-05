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Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Ali Ergin (63) idaresindeki 45 N 3718 plakalı otomobil, Turgutlu-Manisa kara yolu Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü Mehmet Ali Ergin, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Kamil Tekmen - Güncel

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