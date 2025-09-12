Haberler

Manisa'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, zeytin bahçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 FU 8415 plakalı otomobil, Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak zeytin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
