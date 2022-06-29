Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Uğur Korhan Deniz (29) idaresindeki 45 HD 1363 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.
Yaralanan sürücü ve otomobildeki Ayhan Sınarer (29), Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel