Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mehmet Sezer'in kullandığı, 45 AGY 643 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Sezer ve araçta bulunan Mehmet Tunç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel