Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Kamil Altıparmak - Güncel
Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Uşak- İzmir yolu Yurtbaşı Mahallesi Peribacaları mevkisinde Cengiz Zeren'in kullandığı 03 PN 350 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Zeren'in yaralanmadığı kazada araçta yolcu olarak bulunan Osman Ersöz ve Zeliha Zeren yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinde Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

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