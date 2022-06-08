Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Ahmet Doğan'ın kullandığı 45 EU 686 plakalı otomobil, Keçiliköy Mahallesi'ndeki Hasan Türek Bulvarı'nda karşı şeride geçerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Doğan ile aynı araçtaki Lütfiye Doğan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Ahmet Doğan Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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