Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Alaşehir- Salihli kara yolunda seyreden 45 K 0627 plakalı otomobil, Piyadeler Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobildeki 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu belirlenen bir kişi ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Alaşehir Salihli Manisa Güncel Haberler

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